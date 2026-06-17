Победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России» стали 23 подмосковных управленца

По итогам шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» определились 60 команд-победительниц из 33 регионов России, в том числе 23 управленца из Московской области. Победители смогут пройти обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия».

Наблюдательный совет конкурса утвердил итоги финальных испытаний. Кириенко отметил, что конкурс стартовал более восьми лет назад по поручению президента России Владимира Путина, уже в пятом сезоне ему удалось собрать порядка 1 млн участников из 150 стран мира.

«Сейчас мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 тыс. управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс «Лидеры России. Команда», – добавил он.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что шестой сезон конкурса позволил по-новому оценить управленческий потенциал участников. По его словам, в финале организаторы впервые провели управленческий диктант, а также сдачу нормативов ГТО в смешанных командах.

Среди победителей от Подмосковья в категории «Управленческие команды корпораций» – Балакин Антон Борисович, АО «Россельхозбанк», Кожевников Сергей Викторович, АО «ХЕЛЕОН РУС», в категории «Управленческие команды организаций» – Козлов Григорий Валерьевич, АО «Кама», Шведов Роман Анатольевич, АО «Кама», в категории «Сборные управленческие команды» – Назаров Андрей Валерьевич, ООО «Наполеон айти» и так далее.

Конкурс управленцев «Лидеры России» реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.