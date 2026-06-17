Российский эксперт раскритиковал состав сборной Бразилии на чемпионате мира

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» скептически высказался о шансах сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу-2026.

Бразильцы в первом туре не смогли переиграть команду Марокко (1:1).

«Если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира, то мы будем говорить, что Карло Анчелотти — самый гениальный тренер в истории. С таким составом выиграть мундиаль невозможно», — заявил Григорян.

Напомним, что итальянский специалист, возглавляющий пентакампеонов, пригласил в состав сборной двух игроков петербургского «Зенита» — Дугласа Сантоса и Луиса Гарсию.

Сборной Бразилии на групповом этапе предстоят матчи против Гаити и Шотландии.

Действующие чемпионы мира аргентинцы стартовали на турнире с крупной победы над Алжиром (3:0). Лионель Месси забил все три мяча в этом матче.