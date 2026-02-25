Церковный праздник 25 февраля 2026 года: память святителя Алексия Московского — что можно и нельзя делать
Россияне 25 февраля вспоминают святителя Алексия и соблюдают строгий пост
Фото: [Георгиевский сквер в Дедовске округа Истра/Медиасток.рф]
Сегодня, 25 февраля, православная церковь чтит память святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси — одного из самых почитаемых русских святителей XIV века, небесного покровителя Москвы и наставника князя Дмитрия Донского. В 2026 году эта дата приходится на среду первой недели Великого поста. Рассказываем, какой церковный праздник отмечается 25 февраля, в чем его смысл, кому молятся в этот день и какие ограничения связаны с постом.
Какой церковный праздник 25 февраля 2026 года
25 февраля Русская Православная Церковь совершает память святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Основные факты о празднике:
- День памяти: святителя Алексия (в миру — Елевферия Бяконта)
- Сан: митрополит Московский и всея Руси
- Годы жизни: около 1292–1378
- Прославлен: канонизирован Русской православной церковью в лике святителей
- Где покоятся мощи: в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве
Важно для 2026 года: 25 февраля приходится на среду первой седмицы Великого поста. В этот день в храмах совершается особенно строгая служба — Литургия Преждеосвященных Даров, которая подчеркивает покаянный и сосредоточенный характер постного времени. В богослужении соединяются две темы: память великого русского святителя и великопостное бдение.
Кто такой святитель Алексий Московский и почему его почитают
Святитель Алексий (в миру Елевферий) родился в Москве в знатной боярской семье. Согласно житию, еще в 12-летнем возрасте, когда мальчик уснул во время ловли птиц, он услышал таинственный голос: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». Этот голос предопределил его судьбу.
В 15 лет он принял монашество в московском Богоявленском монастыре, где провел в строгих подвигах двадцать лет. Там он духовно сблизился с братом преподобного Сергия Радонежского — Стефаном.
В 1354 году Алексий стал митрополитом Московским. Он проявил себя не только как духовный пастырь, но и как мудрый государственный деятель и дипломат:
- Был духовным наставником и опекуном юного князя Дмитрия (будущего Донского)
- Совершал дипломатические поездки в Золотую Орду
- В 1357 году исцелил от слепоты ханшу Тайдулу, что укрепило авторитет Руси и ослабило давление Орды
- Основал Чудов монастырь в Московском Кремле и Спасо-Андроников монастырь
Святитель Алексий прожил долгую жизнь — 78 лет — и скончался в 1378 году, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Его мощи были обретены нетленными через 50 лет и прославились чудесами.
В чем духовный смысл праздника 25 февраля
День памяти святителя Алексия напоминает верующим о нескольких важных вещах:
- Пример пастырского служения: святитель соединял строгую монашескую жизнь с заботой о своей пастве и государстве
- Образец смирения и мудрости: даже получив власть, он оставался скромным иноком
- Значение для Русской церкви: Алексий был первым русским митрополитом, которого Константинопольский патриарх поставил на кафедру за личные заслуги, а не по национальному признаку
- Роль в укреплении государства: благодаря его трудам Москва стала духовным и политическим центром Руси
Что можно делать 25 февраля по церковной традиции
В день памяти святителя Алексия верующим рекомендуется:
- Посетить храм и принять участие в Литургии Преждеосвященных Даров, если позволяет здоровье
- Прочитать молитву святителю Алексию — о мудрости, мире в семье и помощи в делах
- Просить о наставлении в сложных жизненных ситуациях и в делах управления (для руководителей)
- Совершать добрые дела и помогать нуждающимся
Поскольку 2026 году праздник выпадает на Великий пост, важно:
- Соблюдать пост по уставу среды: сухоядение или пища без масла
- Посвятить время молитве и покаянию, избегая суеты
В народной традиции этот день также называли «Алексеев день». Считалось, что 25 февраля хорошо отправиться на рыбалку — по примете, рыба в этот день ловится особенно хорошо. Также наши предки выносили на мороз семена для будущего посева, веря, что это даст крепкие всходы.
Что нельзя делать 25 февраля
С учетом Великого поста и церковного устава 25 февраля не рекомендуется:
- Нарушать пост — употреблять мясную, молочную пищу, яйца, а также рыбу (если это не установленное послабление)
- Устраивать шумные застолья и развлекательные мероприятия
- Предаваться развлечениям, не соответствующим духу поста — излишнему просмотру телевизора, пустым разговорам
- Вступать в конфликты, ссориться, обманывать, завидовать
- Начинать новые важные дела или крупные проекты — по народным поверьям, они могут не задаться, а церковное понимание говорит, что пост — время для внутренней работы, а не для внешних начинаний
- Планировать дальние поездки без особой нужды
Важно: запреты должны восприниматься без суеверного страха, а как руководство к духовной сосредоточенности.
Кому молятся святителю Алексию
По традиции святителю Алексию молятся в разных нуждах:
- О мире и согласии в семье и между людьми
- О помощи в управлении и руководстве — для чиновников, начальников, предпринимателей
- О даровании мудрости в принятии сложных решений
- О защите Отечества и избавлении от врагов
- Об исцелении от болезней — ведь при жизни святитель исцелял слепых и больных
- О духовной поддержке в трудных обстоятельствах
Краткая молитва святителю Алексию
«О, священнейший отче, святителю Христов Алексие, пастырю и учителю наш, не отрини нас, с верою притекающих к твоему заступлению, но скоро потщися помолитися Царю царствующих и Господу господствующих…»
Именины 25 февраля: кто отмечает день ангела
25 февраля именины празднуют обладатели мужских и женских имен:
|Имя
|Значение
Алексей
от древнегреческого «защитник»
Антон
от греческого «вступающий в бой», «состязающийся»
Евгений
от греческого «благородный»
Мария
от древнееврейского «желанная», «горькая», «безмятежная»
Важно понимать разницу: день памяти святого — это церковный праздник в честь святителя Алексия, а день ангела (именины) — это личный праздник человека, названного в честь святого (в данном случае, Алексия). Если вас крестили именем Алексей, то 25 февраля — ваш день ангела.
Церковный календарь на ближайшие дни
Для тех, кто следит за богослужебным кругом, публикуем значимые даты первой седмицы Великого поста 2026 года:
- 23 февраля 2026 — Чистый понедельник, начало Великого поста, чтение Великого канона Андрея Критского
- 24 февраля 2026 — вторник первой седмицы, продолжение чтения Великого канона
- 25 февраля 2026 — среда первой седмицы, память святителя Алексия, Литургия Преждеосвященных Даров
- 26 февраля 2026 — четверг первой седмицы, завершение чтения Великого канона
- 1 марта 2026 — воскресенье, Неделя Торжества Православия
Эти даты помогают верующим планировать посещение храмов и соблюдать пост.