В гости к пчелам: топ-менеджер из Клина придумала новый маршрут для туристов

В городском округе Клин крестьянско-фермерское хозяйство «Золино», занимающееся производством меда, планирует развивать агротуризм, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Мы пообщались с создательницей медового бизнеса Марией Мыльниковой и выяснили, как именно она планирует привлекать гостей в городской округ и почему к фермерству важно приобщать детей.

ФЕРМЕРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ

Мария Мыльникова из Клина 10 лет назад сменила офисный костюм топ-менеджера на униформу пчеловода. Женщина признается: на такие кардинальные изменения решилась после декрета. Захотела больше времени уделять семье и приобрести финансовую независимость.

«Сначала я какое-то время помогала папе на его небольшой пасеке, но потом поняла, что хочу развивать семейное дело и сделать из этого бизнес, – отметила руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Золино» Мария Мыльникова. – К тому же я потомственный пчеловод в шестом поколении, родные предложили мне пройти обучение в «Школе фермера» по направлению «Пчеловодство». Там меня научили, как правильно вести и развивать свое дело».

Сейчас у Марии свое хозяйство в 40 га на территории бывшей барской усадьбы Золино-Никольское, где располагается 110 пчелосемей. И только за прошлый год тут произвели полторы тонны меда.

«Я все же считаю, что у меня маленькое фермерство, нет промышленных масштабов производства меда, – призналась Мария. – Но моя продукция явно одна из самых вкусных в Подмосковье. Мой мед добывается из диких цветов: иван-чая, колючек, малины и липы. Поэтому он полностью натурален».

Справляться пусть не с промышленными, но все же внушительными масштабами производства Марии помогают ее дети. Они привыкли к обществу пчел и с радостью собирают сладкий урожай. Женщина считает, что даже небольшая работа на ферме является важной частью воспитания.

Фото: [ из личного архива Марии Мыльниковой ]

«Я многодетная мама, и пусть мои ребята еще совсем маленькие, старшему всего восемь лет, зато они уже знают, насколько важно бережно относиться к растениям, животным, каждой букашке и что фермер – уважаемая профессия», – объяснила Мыльникова.

И КОРОВКИ, И ЧАЕК

Останавливаться только на производстве медовой продукции Мария не собирается. В планах – создать туристический маршрут, который повысит интерес к агропромышленному делу.

«Моя ферма находится достаточно далеко от города и других туристических маршрутов, ехать ко мне только на экскурсию затратно по времени, – пояснила пчеловод. – Поэтому сейчас я разрабатываю специальный маршрут, который позволил бы посетить за раз несколько интересных мест, планирую запустить его к весне. То есть на одной фермерской точке турист сможет подоить козочек, у меня отправиться в гости к пчелам и попить чай с медом, а потом поехать гладить коровок».

Как отмечает Мария, государственные программы по поддержке фермерства являются большим подспорьем для реализации подобных идей. Так, в прошлом году пчеловод получила грант «Агростартап» на три миллиона рублей. На эти деньги она закупила для производства 100 ульев отечественного производства.

Косметика и лежанки

На предприятии Марии также создаются натуральные косметические средства. Женщина планирует построить апидомики – специальное сооружение, внутри которого непосредственно над ульями устроены лежанки, где человек вдыхает воздух, исходящий от пчелиных семей.

Я потомственный пчеловод в шестом поколении. Сначала я какое-то время помогала папе на его небольшой пасеке, но потом поняла, что хочу развивать семейное дело и сделать из этого бизнес

Польза дикого меда

Мария собирает свой сладкий урожай один раз в год, в момент полной зрелости продукта. Считается, что мед, добытый из полевых растений, насыщен большим количеством витаминов. Например, продукция из цветков липы отлично помогает при простуде и является действенным жаропонижающим. А чай с донником – незаменимое успокоительное при проблемах со сном, головных болях и перенапряжении.