Вашингтон, Париж и Токио: где за границей проходит «Бессмертный полк» в 2026 году

В 2026 году «Бессмертный полк» вновь зашагал по планете — от Вашингтона до Токио, от Лондона до Киншасы. Тысячи людей в Европе и США вышли на улицы, чтобы почтить память победителей нацизма, несмотря на угрозы в соцсетях, проливные дожди и попытки переписать историю. Где проходит акция за границей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

США: от Вашингтона до Нью-Йорка

В американской столице шествие второй год подряд прошло по Национальной аллее — от Белого дома к Мемориалу героям Второй мировой войны. По словам организаторов, местные власти пошли навстречу, и сложностей с согласованием не возникло. Порядка сотни человек с флагами России и СССР и портретами родственников-фронтовиков возложили цветы к памятным местам. В унисон с вашингтонским маршем прозвучала акция и в Нью-Йорке, у постоянного представительства России при ООН.

Германия: «Катюша» над Франкфуртом

В немецком Франкфурте-на-Майне многолюдная колонна прошла по центру города. Участники не только несли портреты близких, но и хором исполняли «Катюшу», в их руках развевались флаги России и бывших советских республик. Акция закончилась минутой молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.

Франция: шествие в Париже и акции по всей стране

8 мая во Франции является государственным праздником — Днем Победы (Victoire 1945). В этот день по всей стране проходят официальные церемонии с участием президента и военных.

Однако, в отличие от официальных государственных мероприятий, «Бессмертный полк» во Франции — это гражданская акция, организованная русскоязычной диаспорой. Она также проходит 8 мая. От площади Республики колонна проследует к кладбищу Пер-Лашез для возложения цветов к могилам русских участников французского Сопротивления. Префектура Парижа одобрила проведение акции. Полиция Парижа примет специальные меры для защиты шествия от возможных провокаций. В 2025 году акция прошла спокойно.

Акции также запланированы в других французских городах: Венисье (пригород Лиона), Монпелье, Безье и Клермон-Ферране.

Фото: [ istockphoto.com/pepifoto ]

Великобритания: фестиваль у Кембриджа

Одно из самых масштабных мероприятий на Западе ожидает Британию. 9 мая акция «Бессмертный полк» и фестиваль, посвященный Дню Победы, пройдут на площадке у Кембриджа.

Организаторы ожидают до двух тысяч участников. В программе: автопробег колонн из 17 регионов Британии, концерт с живой музыкой, выставка оружейных экспонатов и даже палаточный лагерь для желающих остаться на ночь.

«Будет сцена, живая музыка, детская площадка с развлечениями и играми, спальный городок, где люди могут остаться на ночь с палатками», — рассказал РИА «Новости» один из организаторов Вадим Алексин.

При этом он отметил, что, хотя британские власти не препятствуют мероприятию, участники регулярно получают угрозы от граждан Украины в социальных сетях.

По всему миру: от Азии до Африки

Памятная волна проходит по всей планете:

Азия: Вьетнам (Ханой), Китай (Пекин), Япония (Токио), Республика Корея (Пусан), Израиль (Бат-Ям).

Африка: Тунис, Танзания, Демократическая Республика Конго (Киншаса).

В южнокорейском Пусане акция прошла под тропическим ливнем, который все-таки не смог сорвать шествие. В Токио у стен российского посольства собралось более 300 человек, включая как российских граждан, так и местных жителей.

В столице Кипра Никосии участники пронесли по центральным улицам 53-метровый флаг России и 24-метровое Знамя Победы.

Память без границ

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, за рубежом по-прежнему проявляют огромный интерес к «Бессмертному полку». Несмотря на попытки переписать историю, давление радикалов и угрозы в соцсетях, тысячи людей по всему миру выходят на улицы, чтобы сказать: подвиг советского солдата не забыт, а у памяти нет границ.

В преддверии 9 Мая Мострансавто присоединилось к всероссийской акции «Бессмертный полк», разместив портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в салонах сотен автобусов Подмосковья. Ежедневно перевозя до 2 миллионов пассажиров, эти автобусы превращаются в «галерею памяти», где истории тысяч семей становятся частью обычной жизни, а многие портреты останутся в салонах до конца года.