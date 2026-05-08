Дорожники ликвидировали незаконную рекламу и граффити в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора в рамках «борьбы с вандализмом» за неделю ликвидировали вандальные надписи и несанкционированную рекламу на остановках и знаках на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Советской в поселке городского типа Красково под Люберцами, улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево под Солнечногорском. Кроме того, их провели на Жуковском шоссе в селе Быково Раменского округа,Набережном проезде в квартале Клязьма города Химки, улице Московской во Фрязине и на улице Октябрьской в Красногорске, а также на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.