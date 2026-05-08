Летний отдых детей: какие возможности предлагают детские лагеря в 2026 году

Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря в ближайшие годы продолжит расти: по прогнозу эксперта финансового рынка Андрея Бархоты, к 2026 году цены могут увеличиться на 15–20%, сообщило интернет-издание «Абзац».

Специалист отметил заметную динамику роста уже на текущем этапе. Если еще недавно на рынке присутствовали предложения по цене около 70 тыс. руб., то сейчас планка минимальных цен поднялась до 100 тыс. руб. за путевку.

Особенно ощутима разница, по мнению эксперта, в сегменте профильных лагерей, где помимо традиционного отдыха предусмотрена образовательная программа. В таких учреждениях, предлагающих, например, интенсивное изучение английского языка или развитие прикладных навыков, стоимость путевки может достигать 250 тыс. руб.

Эксперт связывает подобную динамику с комплексом экономических факторов, влияющих на индустрию детского отдыха: это и рост затрат на обеспечение безопасности и комфорта детей, и повышение расходов на содержание инфраструктуры лагерей, и увеличение зарплат персонала. В совокупности эти обстоятельства формируют новую ценовую реальность для родителей, планирующих летний отдых своих детей.

«Инфляция по лагерям связана с тем, что, с одной стороны, спрос на пребывание детей там тоже растет. С другой, количество мест, пригодных для пребывания там несовершеннолетних, в стране ограничено», – объяснил он.

