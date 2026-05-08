Завод холодильного оборудования строят во Фрязине – предприятие рассчитано на 300 рабочих мест

Во Фрязине продолжается строительство предприятия, которое в перспективе станет значимым звеном в цепочке отечественного производства климатического оборудования. Будущий завод сосредоточится на выпуске холодильной техники и теплообменных устройств — от компактных решений до мощных промышленных систем для охлаждения и вентиляции. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объем вложений в создание производственного комплекса достигает 900 млн руб. Центр будущего предприятия — трехэтажное здание площадью свыше 12 тыс. кв. м, где разместят полный цикл производства.

Инженеры и технологи продумали логистику производственных процессов. На территории завода сформируют несколько специализированных зон, каждая из которых отвечает за свой этап создания оборудования: участок обработки металлических заготовок, цех порошковой окраски, сборочная линия теплообменников, испытательная площадка, зона упаковки и подготовки к отгрузке.

Выпуск оборудования разных типоразмеров и конфигураций позволит заводу охватить широкий спектр потребностей рынка: от небольших коммерческих объектов до крупных промышленных комплексов. Запуск предприятия даст мощный импульс развитию местной экономики: будет создано 300 новых рабочих мест.

За ходом строительства внимательно следит Главгосстройнадзор Московской области. На текущий момент готовность объекта оценивается в 20%: строители активно возводят надземную часть здания. На площадке работают 13 специалистов, задействовано 2 единицы строительной техники. Завершить все работы планируют в III квартале 2026 года.

