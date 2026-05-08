Подмосковный производитель тканей воспользуется льготным займом Фонда развития промышленности

Подольская компания, лидер на российском рынке оптовой торговли матрасными комплектующими и тканями для производства матрасов и мебели, получила поддержку от Фонда развития промышленности Московской области. Компании одобрен льготный заем в размере 23 млн руб. Эти средства пойдут на расширение производства трикотажных тканей, сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие поставляет комплектующие и аксессуары производителям матрасов, мебели и домашнего текстиля более чем в 30 регионах России, а также экспортирует продукцию в страны СНГ. Расширение производства позволит компании укрепить позиции на рынке и активнее участвовать в процессах импортозамещения, в частности увеличить ассортимент трикотажных тканей отечественного производства.

Общий объем инвестиций в новый проект составляет 45,5 млн руб., из которых свыше 50% предоставляется в формате заема. Условия финансирования максимально выгодны для бизнеса: сумма займа — 23 млн руб., срок — 5 лет, процентная ставка — всего 3% годовых.

Средства направят на реализацию комплекса мероприятий: закупку современного технологического оборудования, его профессиональный монтаж и наладку, подготовку к запуску серийного выпуска тканей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.