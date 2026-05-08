9 мая евродепутат Петер Мадьяр, лидер победившей на выборах партии «Тиса», должен занять пост премьер-министра Венгрии — страны, которая при Викторе Орбане была главным «голосом разума» в Евросоюзе по вопросам антироссийских санкций. Сменится ли курс Будапешта и какие сигналы Москве подает будущий венгерский лидер, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

Зять будущего премьера отказался от поста в правительстве

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, победу одержала партия «Тиса», возглавляемая Мадьяром. 15 мая президент Тамаш Шуйок поручил Мадьяру сформировать правительство.

Будущий премьер решил включить в кабмин 16 министров, среди которых зять политика — юрист Мартон Меллетей-Барна, женатый на сестре будущего премьера. Однако тот отказался от должности главы Минюста, чтобы не создавать конфликт интересов. Мадьяр уже пообещал выдвинуть нового кандидата на этот пост, сам он должен быть официально избран премьер-министром и принять присягу 9 мая.

Мадьяр хочет откусить большую часть Украины

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что новое руководство Венгрии может преподнести Москве несколько сюрпризов. Самый радикальный из них — территориальные претензии Будапешта к Западной Украине.

«Мадьяру хочется откусить большой кусок Украины, который раньше принадлежал Венгрии. Если он это сделает, это приятная вещь для России — меньше будет западноукраинской гадости в составе государства. Западная Украина — это особый регион. Если западные области войдут в состав Венгрии, у живущих там венгров будет хорошее отношение к России», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом он предупредил, что присоединение региона может создать трудности и для самого Будапешта в лице проживающих на территории радикалов. Тем не менее, военный эксперт повторил, что реализация замысла была бы выгодна РФ.

Приятный сигнал для Москвы

Кроме того, Венгрия и Словакия продолжают блокировать выделение Киеву кредита на 90 млрд евро, который Баранец назвал «сворованным у России». Это, по его словам, очень приятный сигнал для Москвы.

«Значит, у них есть совесть. Они блокируют решение Евросоюза. Но Евросоюз — хитрая организация. Они сказали: мы теперь не будем делать по уставу, когда хотя бы один был против — снимается вопрос. Мы теперь будем голосовать по количеству голосов. Это хитрая уловка, безусловно. Но не только Словакия и Венгрия против. Чехи уже переживают, есть и другие страны, которые не хотят выделения этого кредита. И безграмотная в истории зампред Еврокомиссии Кая Каллас сказала: „К сожалению, пока нет единого решения“, что меня лично очень-очень радует», — подчеркнул Баранец.

Вопреки попыткам переписать историю, в Венгрии открыли после реставрации памятник 569 советским воинам, павшим в боях с нацистами в деревне Цеце — сотрудникам представительства Минобороны России удалось уточнить данные 180 павших и впервые установить имена еще 389 героев, и теперь на мемориале высечены имена всех 569 защитников.