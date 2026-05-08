Символ мира из 1945 года: зачем все поезда России одновременно подадут мощный звуковой сигнал

Масштаб и география всероссийской акции

Холдинг РЖД официально подтвердил проведение традиционной мемориальной акции «Гудок Победы». В праздничный день, ровно в 12:00 по местному времени, каждый железнодорожный состав, находящийся на линии, подаст долгий и мощный сигнал. В мероприятии задействуют весь парк подвижного состава: от тяжелых грузовых эшелонов и маневровых локомотивов до пригородных электричек и скоростных поездов. Согласно заявлению компании, эта инициатива направлена на сохранение памяти о трудовом и боевом подвиге железнодорожников.

Исторические корни традиции

Данный ритуал уходит корнями в весну 1945 года. Примечательно, что первые паровозные гудки возвестили о завершении войны еще до того, как Юрий Левитан зачитал официальный акт о капитуляции нацистской Германии. С тех пор протяжный звук локомотива стал одним из символов долгожданного мира. Железнодорожники подчеркивают, что синхронный сигнал по всей стране позволяет ощутить масштаб исторического события и выразить уважение ветеранам отрасли.

План торжественных мероприятий 9 Мая

Параллельно с акцией на железной дороге в Москве пройдут главные торжества. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что парад на Красной площади состоится в традиционном формате. По информации помощника президента Юрия Ушакова, программа включит обращение главы государства и авиационную часть. При этом организаторы отметили, что в 2026 году проход военной техники в рамках парадного расчета не предусмотрен.