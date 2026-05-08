Скрывал диагноз целый год: вся правда о критическом состоянии легенды сборной

Глава РПЛ Александр Алаев поделился актуальными данными о состоянии здоровья бывшего игрока национальной сборной и рассказал о ходе его дорогостоящего лечения за рубежом. Об этом пишет Sport24 .

Борьба с тяжелым недугом и поддержка коллег

Стало известно, что бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин проходит сложный процесс восстановления в одной из клиник Германии. Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев подтвердил, что 46-летний спортсмен столкнулся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, которое он не афишировал более года. Глава лиги подчеркнул, что находится на постоянной связи с Евгением, и отметил его невероятную стойкость. По словам Алаева, футболист проявляет бойцовские качества в борьбе за здоровье так же уверенно, как делал это во время спортивной карьеры.

Финансовая помощь и участие болельщиков

Для обеспечения качественной медицинской помощи в престижном европейском центре была организована кампания по сбору средств. Благодаря совместным усилиям футбольного клуба, коллег по цеху и неравнодушных фанатов удалось аккумулировать 3 миллиона рублей. Все собранные деньги были переведены на оплату необходимых медицинских процедур и реабилитационных мероприятий, запланированных на осень 2025 года. Близкие друзья, включая Алана Дзагоева, отмечают, что, несмотря на внешние изменения и тоску по родине, Евгений сохраняет присутствие духа.

Опора в лице семьи

В этот критический момент главную поддержку Алдонину оказывает его семья. Рядом с ним находятся супруга Ольга и младшие дети. Особое внимание приковано к старшей дочери Вере, которая после потери матери в 2019 году вновь проходит через серьезное жизненное испытание, заботясь о благополучии отца.