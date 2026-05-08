«Будешь радоваться смерти Гуфа?»: экс-жена Паши Техника жестко ответила на слова Айзы о его смерти

Громкий скандал разгорелся в медийном пространстве после резких высказываний блогера Айзы Анохиной в адрес ушедшего из жизни рэпера Паши Техника, сообщает The Voice.

В ходе общения с моделью Кристиной Лекси, которая состояла в отношениях с артистом в последний период его жизни, Айза заявила, что от музыканта буквально «пахло смертью». Когда Лекси не смогла сдержать слез от таких слов, Айза попыталась ее утешить весьма неоднозначным способом. Она сообщила, что радуется случаям смерти людей с зависимостями, так как, по ее мнению, только таким образом они обретают свободу.

Подобная позиция вызвала волну негодования у близких покойного артиста. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая, которая воспитывает их общего сына, выступила против таких суждений. В личном блоге она выразила возмущение жестокостью Айзы. Карицкая напомнила блогеру, что ее бывший муж, рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), также долгие годы боролся с пагубными привычками.

Ева задала прямой вопрос: будет ли Айза так же радоваться возможной трагедии в своей собственной семье, раз она считает смерть зависимых людей позитивным событием.

«Интересно, Айза будет радоваться, когда умрет Гуф? Она же рада, когда наркоманы умирают… Айза, днище, правда. Я не могла не отреагировать, правда, простите», — написала Карицкая.

История личных отношений участников конфликта добавляет ситуации остроты. Паша Техник и Ева Карицкая официально расторгли брак весной 2023-го года после длительного расставания. В январе 2025 года артист начал новые отношения с Лекси, которые продлились до его внезапного ухода из жизни в Таиланде.

