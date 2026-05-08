Вспышка хантавируса вышла за пределы лайнера: случаи зафиксированы на островах Атлантики

Новый подозрительный случай заражения выявили у гражданина Великобритании на острове Тристан-да-Кунья в южной части Атлантики, сообщает Reuters. Именно там 15 апреля останавливался круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла смертельная вспышка хантавируса.

В результате вспышки уже умерли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Еще четверо подтвержденно зараженных — среди них двое британцев, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии — проходят лечение в больницах разных стран.

Хантавирус обычно передается человеку от грызунов — через частицы их мочи, фекалий или слюны. Однако штамм, выявленный у пассажиров MV Hondius, в редких случаях может передаваться от человека к человеку, что и заставило власти усилить отслеживание контактов.

Эксперты подчеркивают, что риск масштабного распространения остается низким. Тем не менее пассажиров, покинувших судно до официального сообщения о вспышке, и их близкие контакты просят внимательно следить за симптомами.

На борту лайнера, по данным оператора Oceanwide, сейчас нет людей с признаками инфекции. Всем оставшимся пассажирам готовят пошаговые рекомендации перед высадкой и возвращением домой.

По информации «Подмосковье сегодня», ВОЗ оценивает риск распространения хантавируса как низкий. Он редко передается от человека к человеку, в России ожидать пандемии не стоит.