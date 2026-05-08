Ветеранам Подмосковья напомнили о возможности бесплатного проезда в такси

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили жителям, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться услугами такси.

Услуга доступна ветеранам, которые зарегистрированы в Подмосковье и включены в список органов соцзащиты населения региона. С 2026 года общая стоимость поездок за месяц составляет до 1,5 тыс. рублей. Число поездок не ограничено.

Чтобы заказать такси, нужно позвонить с мобильного телефона на номер 122 с территории Подмосковья, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. После оформления заказа поступит сообщение с госномером, маркой и цветом автомобиля такси. Звонки принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

