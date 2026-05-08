Порядка 60 подмосковных всадников примут участие в международном пони-форуме

Порядка 60 подмосковных спортсменов примут участие в международных соревнованиях по пони-спорту «Пони-форум 2026». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они будут проходить с 21 по 24 мая в конноспортивном центре «Измайлово», участниками станут юные всадники из более чем 40 регионов России, а также представители Белоруссии и Казахстана.

В программу войдут состязания по пони-спорту, праздничная церемония награждения с участием почетных гостей, выступления артистов и творческих коллективов, мастер-классы «Сделай сам», экскурсии по конной школе, зоны активного отдыха. Кроме того, запланированы соревнования по хоббихорсингу и сюрпризы от организаторов. Grand Prix и торжественный парад пройдут 23 мая.

