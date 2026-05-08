Подмосковные гребцы завоевали медали на соревнованиях «Отбор на Спартакиаду среди сильнейших»

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Отбор на Спартакиаду среди сильнейших спортсменов России». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, экипаж региона одержал победу в четверке без рулевого среди мужчин, в его состав вошли Олег Дудко, Иван Кладов, Роман Ломачев и Андрей Потапкин. Кроме того, экипаж в составе Софьи Крутиковой, Дарьи Ковалевой, Марии Макаровой, Полины Лифантьевой, Полины Беловой, Анны Кореневской, Екатерины Костюхиной, Ольги Иноземцевой и рулевой Анны Руссковой стал серебряным призером. Команда выступила в восьмерке с рулевым среди женщин.

Милина Романова, Ксения Чуркина, Анастасия Середа и Ксения Чернышова заняли третье место в четверке без рулевого среди женщин.

Соревнования стали ключевым этапом отбора на Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов, финал которой в дисциплине «академическая гребля» состоится в сентябре 2026 года в Казани. Подмосковные спортсмены, завоевавшие медали, прошли отбор и представят регион на Спартакиаде.

«Отбор на Спартакиаду среди сильнейших спортсменов России» по академической гребле прошел на гребном канале «Москва» в Крылатском, его организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

