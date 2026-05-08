Глазам не верится: редчайшее купе Aquila продают в России дешевле старой «Лады»

Вниманию коллекционеров и любителей экзотики представлен уникальный экземпляр отечественного спорткупе, который долгое время находился на хранении и сейчас оценивается дешевле многих подержанных малолитражек. Об этом пишет progorodsamara.

Уникальное рыночное предложение в сегменте бюджетных спорткаров

На одной из торговых площадок зафиксировано появление в продаже редчайшего представителя российского автопрома — ТагАЗ Aquila. Продавец установил стоимость автомобиля на уровне 419 тысяч рублей, что на текущий момент является наиболее бюджетным вариантом среди аналогичных лотов в стране. Согласно данным профильного издания Motor, нынешний владелец решил расстаться с машиной из-за чрезмерного внимания, которое «Аквила» привлекает на дорогах общего пользования.

Техническое состояние и нюансы эксплуатации

Выставленный на продажу экземпляр сошел с конвейера в 2013 году, а его пробег составляет всего 18 тысяч километров. Несмотря на заверения собственника в технической исправности и отсутствии необходимости вложений, эксперты обратили внимание на характерные детали. На снимках видны дефекты передних элементов композитного кузова. Судя по характеру повреждений пластика, автомобиль ранее мог участвовать в дорожном инциденте, что требует внимательного осмотра перед покупкой.

История и характеристики отечественной экзотики

Проект Aquila стал одной из самых амбициозных и в то же время коротких страниц в истории Таганрогского автомобильного завода. Сборка модели велась на специализированной площадке в Азове всего около года. Под динамичным внешним обликом скрывается проверенная временем начинка: 1,6-литровый силовой агрегат Mitsubishi мощностью 107 лошадиных сил. Сочетание эффектного спортивного дизайна и бюджетной агрегатной базы сделало этот автомобиль уникальным явлением на российском первичном рынке того времени.