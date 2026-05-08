В Видном в преддверии 9 Мая открыли Стену Памяти с именами воинов, погибших в Великой Отечественной войне
Видновская прокуратура помогла обрести посмертное признание воинам ВОВ
Фото: [Прокуратура МО]
В Видном в преддверии Дня Победы на Аллее Славы открыли Стену Памяти с именами воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
В торжественной церемонии приняли участие глава Ленинского округа Станислав Каторов, начальник управления кадров прокуратуры Подмосковья Юрий Власов, Видновский, городской прокурор Александр Дроняев и ветераны.
«Сегодня, открывая этот монумент, с именами воинов, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны, мы склоняем головы в скорби и безмерном уважении. Пусть их подвиги и труды станут для нас вечным призывом к чести и доблести», — сказал Власов.
Благодаря работе сотрудников НКО «Родина» и сотрудников городской прокуратуры были установлены места захоронения 1,4 тыс. павших воинов. Были восстановлены судьбы 579 солдат, числившихся пропавшими без вести, а по 30 искам городского прокуратура 134 воина обрели посмертное признание.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Можайске.