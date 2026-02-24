«Во все тяжкие» в реальной жизни: механик пытался варить тонны наркотика в автодоме — вот чем это закончилось
Daily Star: банда получила 84 года за метамфетамин и трафик оружия
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Великобритании разоблачили преступную группу, вдохновленную сериалом «Во все тяжкие». Как сообщает Daily Star, 31-летний механик Дадли Бреннан планировал наладить производство кристаллического метамфетамина в автодоме 1989 Chevrolet GMC Allegro — почти как герой Брайана Крэнстона.
Бреннан собирался выпускать до 100 литров наркотика за 12 часов, передвигаясь по району Лейк-Дистрикт. В переписке его сообщник Питер Уэстон ответил на идею фразой: «Ха, Breaking Bad».
Однако Национальное агентство по борьбе с преступностью сорвало планы: во время обыска мастерской в Камбрии полиция обнаружила подпольную лабораторию и цех по переделке холостых пистолетов в боевые. Были изъяты 17 единиц оружия, часть уже переделана под 9 мм патроны.
«Мы не знали, какую угрозу он представляет», — заявила представитель агентства Кэт Макхью.
Бреннан получил 22 года и три месяца, Уэстон — 26 лет и девять месяцев. Всего участники банды приговорены более чем к 84 годам тюрьмы.