В Великобритании разоблачили преступную группу, вдохновленную сериалом «Во все тяжкие». Как сообщает Daily Star, 31-летний механик Дадли Бреннан планировал наладить производство кристаллического метамфетамина в автодоме 1989 Chevrolet GMC Allegro — почти как герой Брайана Крэнстона.

Бреннан собирался выпускать до 100 литров наркотика за 12 часов, передвигаясь по району Лейк-Дистрикт. В переписке его сообщник Питер Уэстон ответил на идею фразой: «Ха, Breaking Bad».

Однако Национальное агентство по борьбе с преступностью сорвало планы: во время обыска мастерской в Камбрии полиция обнаружила подпольную лабораторию и цех по переделке холостых пистолетов в боевые. Были изъяты 17 единиц оружия, часть уже переделана под 9 мм патроны.

«Мы не знали, какую угрозу он представляет», — заявила представитель агентства Кэт Макхью.

Бреннан получил 22 года и три месяца, Уэстон — 26 лет и девять месяцев. Всего участники банды приговорены более чем к 84 годам тюрьмы.