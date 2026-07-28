Воздухан, черемша и бурмалда: откуда взялся новый сленг подростков и что он значит

За последние три месяца интернет буквально захлестнула волна новых слов. «Воздухан» упомянули 367 600 раз, а вместе с ним в топ Рунета вырвались загадочные «черемша», «бурмалда» и «котость». Родители и бабушки хватаются за голову: что за лингвистический вирус, откуда он взялся и зачем дети вставляют эти странные звуки в каждое предложение? О том, какой смысл скрывается за этим набором букв и почему подросткам так нужен свой тайный язык, корреспонденту REGIONS рассказала психолог Елена Морганюк.

Не тарабарщина, а социальный клей

По словам специалиста, эти на первый взгляд бессмысленные словечки — не просто случайный набор звуков. Они выполняют важнейшую функцию социального маркера в подростковой среде. Такие мемы помогают тинейджерам чувствовать себя частью группы, выстраивают невидимую границу между миром «отцов» и «детей» и создают уникальный шифр, понятный только посвященным. Для взрослеющего человека это способ заявить о своей независимости, найти единомышленников и утвердиться в новой для себя социальной роли.

Словарь нового сленга

Воздухан. Так называют пустослова и мастера громких обещаний, за которыми не следует никаких реальных дел. Слово родилось из старого выражения «гонять воздух» и быстро обросло визуальными мемами — например, картинками, где у персонажа вместо головы вентилятор, а сам он управляет потоками пустых разговоров.

Черемша. Это мифическое существо, плод фантазии нейросетей — помесь кролика, льва и зайца. Первое изображение появилось еще в 2020 году во французском проекте Les Créatonautes, но настоящую славу обрело пять лет спустя, когда анонимный автор превратил его в черно-белый мем. Весной 2026 года зверь стал суперзвездой благодаря ИИ-роликам об альтернативном Советском Союзе. По сюжету пародии, Черемша жила в каждой хрущевке как универсальный помощник — грела батареи и хранила файлы. К дикорастущему луку (черемше) это не имеет отношения — авторам просто понравилось звучание слова и рифма к фразе «не спеша».

Бурмалда. Термин зародился в чатах стримеров — им маскировали онлайн-казино, чтобы обходить алгоритмы модерации. Позже пес по кличке Бурмалда поселился в той же альтернативной вселенной вместе с котом Черемшой.

Котость. Фраза-мем из культового фильма «Брат 2». Герой Виктора Сухорукова произносит абсурдную фразу «Котость — это сила». Сейчас выражение используют как высшую степень одобрения — когда что-то крутое или, наоборот, нарочито нелепое.

Зачем детям нужен абсурдный юмор

Психологи выделяют несколько глубинных причин, по которым подростки так любят этот бессмысленный юмор. Первая — поиск племени. В переходном возрасте критически важно быть принятым референтной группой. Мем работает как пароль: понял шутку — проходи, ты свой.

Вторая — бунт против системы. Подростки постоянно тестируют границы дозволенного. Как только взрослые начинают морщиться или пытаться запретить очередное словечко, оно автоматически становится самым желанным в школьном лексиконе.

Третья — эмоциональная разгрузка. Нонсенс-юмор позволяет выключить голову после контрольных и стрессов. Такие шутки не требуют анализа сюжета, они бьют прямо по эмоциям и отлично снимают напряжение.

«Важно понимать: популярность таких словечек — это не симптом „цифровой деградации“, которым часто пугают эксперты. Это лишь очередной виток эволюции субкультуры. У мемов очень короткий жизненный цикл. Исследования показывают, что пик их жизни длится около двух месяцев. Воздухан скоро уйдет на покой, а его место займет новый герой», — говорит Елена Морганюк.

Популярность «воздухана», «черемши» и «котости» — не признак обеднения языка или падения культуры, а просто очередной этап развития подростковой субкультуры. Мемы живут быстро: их пик длится около двух месяцев, и скоро на смену этим героям придут новые. Поэтому не стоит паниковать или пытаться запрещать — лучше попытаться понять, что стоит за этим явлением, и принять его как естественную часть взросления.