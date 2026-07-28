Загрузка данных в нейросеть: как московский топ-менеджер лишился работы из-за DeepSeek

Нейросети прочно вошли в нашу жизнь: они пишут тексты, анализируют таблицы, генерируют идеи и помогают решать рабочие задачи. Однако мало кто задумывается, что безобидный на первый взгляд запрос к боту может не только навредить компании, но и стоить карьеры самому сотруднику. О реальном судебном прецеденте, произошедшем в Москве в июле 2026 года, и о том, как не повторить чужих ошибок, корреспонденту REGIONS рассказал специалист по информационной безопасности из Подмосковья Егор Карягин.

История, которая прогремела

Молодая женщина, занимавшая должность директора по продажам в столичной инженерной компании, проработала там менее полугода. Ее уволили за разглашение коммерческой тайны: она скопировала охраняемые сведения из внутреннего защищенного ресурса и загрузила их в сторонний сервис DeepSeek. Работодатель обнаружил факт утечки, расторг трудовой договор, а суд признал это решение законным.

Двойное нарушение: что именно запрещено

Специалист пояснил, что в большинстве компаний существуют внутренние регламенты работы с конфиденциальной информацией. В данном случае сотрудница нарушила их как минимум дважды: сначала вынесла документы за пределы защищенного корпоративного контура, а затем передала их в открытую нейросеть. Особый вес в суде имел тот факт, что запрет на подобные действия был прямо прописан в локальных актах организации.

Особенно опасно, когда сотрудник действует из благих побуждений — например, пытается проанализировать данные о продажах, чтобы улучшить стратегию, но делает это без ведома руководства. Внешне это выглядит как инициатива, но фактически может привести к утечке. Поэтому, прежде чем привлекать ИИ к работе, необходимо согласовать это с руководством.

Безопасные сценарии использования ИИ

Эксперт выделил два варианта, которые не несут рисков.

Первый — когда компания сама предоставляет сотрудникам корпоративный ИИ, развернутый внутри защищенного контура. В этом случае данные не покидают организацию, и риск утечки минимален.

Второй — работа с обезличенной или общедоступной информацией, которая не содержит коммерческой тайны и персональных данных. В публичные нейросети без согласования можно загружать только то, что не идентифицирует компанию, клиентов или сотрудников.

Карягин привел перечень безопасных материалов: это открытые статистические отчеты, данные из СМИ, нормативные документы, а также искусственно созданные тестовые примеры, не имеющие отношения к реальным сделкам. Можно загружать и общие шаблоны документов без конкретных сумм и фамилий.

Что делать, чтобы не повторить ошибку

Чтобы защитить себя, специалист советует никогда не пересылать рабочие файлы на личную почту без письменного разрешения руководства, не загружать в нейросети данные о сделках, зарплатах, клиентах и финансовых показателях. Если возникает желание использовать ИИ для рабочих задач, сначала нужно уточнить у начальства, разрешено ли это и какие данные можно загружать.

Правила работы с конфиденциальной информацией должны быть четко прописаны и доведены до каждого сотрудника под подпись. Но и сами работники обязаны осознавать: если в трудовом договоре есть пункт о коммерческой тайне, любые действия с документами вне корпоративного контура являются нарушением. Догадываться о рисках нейросетей не обязан никто, но знание своих обязанностей по договору — прямая ответственность каждого.

«Компания обязана прописать четкие правила: что сотруднику можно, а что нельзя. И довести их до сведения работников под расписку. Но и сами сотрудники должны понимать: если в договоре есть пункт о коммерческой тайне, то любые действия с документами вне корпоративного контура — это нарушение. Догадываться о рисках нейросетей не обязан никто, но знать свои обязанности по договору — святая обязанность каждого», — подчеркивает Егор Карягин.

Эта история с московским топ-менеджером — серьезное предупреждение для всех, кто работает с конфиденциальными данными. Нейросети действительно могут облегчить жизнь, но только при условии, что их используют с умом и по согласованию с работодателем. В противном случае удобный инструмент превращается в мину замедленного действия, способную уничтожить карьеру.