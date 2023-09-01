1 млн 80 тыс. ребят сели за парты в Подмосковье

Подмосковье растет и развивается, регион входит в топ территорий, которые выбирают для переезда, жизни и будущего своих детей. Здесь есть все необходимое для комфорта: развитая транспортная инфраструктура, качественное и недорогое жилье, объекты спорта и культуры. Поэтому закономерно растет количество детей. Для их учебы и развития строятся новые современные образовательные учреждения.

НАЗВАЛИ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ 1812 Г.

Образовательный центр «Багратион» в одинцовском ЖК «Гусарская баллада» на 2200 мест открыл президент России Владимир Путин. Это одна из крупнейших в России школ и самая большая в Подмосковье.

«В России открывают двери для учеников 160 новых школ, а также почти 1300 школьных зданий, обновленных после капремонта. Такие проекты реализованы, в том числе, в Московской и Ростовской областях, в Республике Дагестан, ДНР и в других субъектах», — отметил президент.

О работе школы губернатор Андрей Воробьев доложил главе государства по ВКС.

«У нас ежегодно прибавляется 40 тыс. учеников, а в этом году — плюс 45 тыс. Первоклашек на этот раз — 120 тыс., в 2022-м было 112 тыс. К 1 сентября открыли 27 школ и 17 детсадов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов — это и бюджет, и внебюджет», — рассказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что текучка педагогических кадров очень низкая, но поиск талантливых учителей продолжается, ведь открываются новые школы. Помимо этого, капитально ремонтируются старые учебные заведения.

«Благодаря тому, что это президентский проект, мы обновляем учебные заведения, которые были построены в 1960—70-х годах. И таких школ мы ремонтируем порядка 60 в год», — констатировал глава региона.

В ЖК «Гусарская баллада» почти 25 тыс. человек, поэтому спрос на соцобъекты высокий. В «Багратионе» 88 учебных кабинетов, интерактивное оборудование, цифровые лаборатории, спортзалы, столовая на 800 мест, есть лифты для маломобильных учеников и даже кулинарные классы. Во дворе стадион с футбольным полем, зоны для игр и отдыха.

Фото: [ Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области ]

«Все улицы в ЖК названы в честь героев войны 1812 года, а Петр Багратион — герой тех событий. И самая масштабная операция Великой Отечественной войны тоже называлась „Багратион“. Надеемся, что в школе будут воспитываться будущие победители, научные исследователи, которые принесут пользу всей стране», — сказала директор школы Анна Семирова.

Фото: [ Константин Семенец ]

СПОЕМ ГИМН С «ЛЮБЭ»

А торжественную линейку в гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцове губернатор посетил вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Гимназия — один из флагманов образования Подмосковья. Она входит в топ-50 школ России по конкурентоспособности выпускников, которые поступают в МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, МФТИ.

«Гимназия с каждым годом укрепляет свой авторитет, репутацию, притягательность для все большего числа наших граждан, которые хотели бы, чтобы их дети получили образование в этом прекрасном учебном заведении. Здесь великолепные профессиональные преподаватели, самые современные образовательные методики и инфраструктура, которая не нуждается в дополнительных комплиментах», — сказал глава российского МИД.

Фото: [ Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области ]

А 11-классникам Сергей Лавров в последний учебный год пожелал сделать правильный выбор, который будет отвечать их собственным интересам. Отдельно глава МИДа отметил роль учителей, которые помогают подрастающему поколению мыслить правильно.

В завершение торжественной линейки школьники, родители учителя исполнили хором гимн России вместе с популярной группой «Любэ» и ее солистом Николаем Расторгуевым.

Губернатор приехал в гимназию всей семьей, он поздравил учеников и их родителей с 1 сентября и поблагодарил учителей, которые мотивируют учеников на учебу.

Вчера на базе гимназии открылся образовательный кластер, проект поддержал президент Владимир Путин.

«Спасибо президенту за поддержку проекта: мы постепенно вводили корпуса для проживания, стадион, инфраструктуру, и 1 сентября открыли последний объект — главный учебный корпус на 500 мест. Это позволило увеличить число учеников с 1,4 до 2 тыс. В кластере смогут жить и бесплатно учиться талантливые дети со всей страны», — отметил губернатор.

Сейчас в гимназии обучаются 1300 человек, здесь 5 корпусов для проживания учеников и преподавателей, образовательный центр «Взлет», стадион с трибунами на 500 зрителей. В этом году откроется главный учебный корпус на 500 мест. Это позволит увеличить количество учащихся в кластере почти до 2 тыс.

НА ГОД РАНЬШЕ

Еще один — третий в регионе образовательный кластер открылся вчера на базе нового технолицея им. В. И. Долгих в Истре.

В торжественной линейке приняли участие внук Героя Соцтруда, ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих и президент «Норникеля» Владимир Потанин, которые вместе с Андреем Воробьевым закладывали первый камень в фундамент технолицея в декабре 2021 года. Важно, что стройка закончилась на год раньше запланированного.

Здесь будут учить более 900 детей в специальной образовательной среде по типу «Сириуса», чтобы каждый ребенок раскрыл свои таланты и мог заниматься тем, что ему интересно. Обучение будет на русском и английском языках, по запросу родителей включен и китайский язык. Упор — на IT-технологии, дети освоят экономику, информационную безопасность, займутся не только физкультурой, но и киберспортом.

В детсаду при школе действует система PRE-SCHOOL («Предшкола») — ребята станут учить китайский и английский языки, освоят конструирование и робототехнику.

Губернатор поздравил с 1 сентября детей, родителей и педагогов, и пожелал успехов в новом учебном году.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области:

— 1 сентября в школу в Подмосковье пошли 1 млн 80 тыс. ребятишек. Каждый год их количество увеличивается примерно на 40 тыс. Хотел бы поздравить наших первоклашек, их родителей, семьи, которые отправляют в новый путь знаний своих детей — это всегда очень волнительно, трогательно. Уверен, новый учебный год будет успешен, хочу пожелать всем смелых решений, ярких побед, здоровья и всего самого доброго. С 1 сентября!

ФАКТ

61 школа открылась после капремонта, выполненного по президентской программе. Старейшая из них — школа № 1 в Коломне 1898 года постройки.

ЦИФРА

С января по сентябрь в Подмосковье открыли 9 школ, 1 сентября — еще 27.

КСТАТИ

1 сентября все школьники младших классов получили мороженое.

ВАЖНО

В Мариуполе прозвучал первый звонок в школе на 960 мест, восстановленной подмосковными строителями.