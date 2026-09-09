156-килограммовая тыква и 30-килограммовый кабачок: шестиклассник из Электрогорска покоряет «Битву гигантов»

В подмосковном Электрогорске появился свой герой в мире гигантского овощеводства. Шестиклассник местной школы № 14 Егор Захаров удивил всех, вырастив на своем участке тыкву весом 156 килограммов и кабачок-переросток массой 30 килограммов. И это при том, что юный агроном взялся за эксперимент впервые, сообщил REGIONS.

Секрет успеха, как поясняет сам школьник, кроется в точном соблюдении всех правил. Для посадки он отобрал семена особой селекции. В период активного роста растениям требовались ежедневные поливы — до нескольких сотен литров теплой воды, регулярная подкормка органикой и удаление лишних завязей, чтобы все силы шли в один плод. Кроме того, чтобы кожура не загрубела и не потрескалась под солнцем, овощи укрывали специальным тентом.

Упорство Егора уже оценили даже опытные овощеводы. Юного рекордсмена уже называют серьезным конкурентом известного в России мастера по выращиванию гигантских тыкв Александра Чусова.

Сейчас урожай Егора — главный экспонат на Национальном чемпионате «Битва гигантов». Вскоре тыква-гигант и кабачок отправятся в Москву на ВДНХ, где их увидят тысячи посетителей. Электрогорцы уже поздравляют юного земляка с успехом и желают ему победы.

Ранее сообщалось, что Орехово-Зуевский округ стал раем для «тихой охоты» в сентябре.