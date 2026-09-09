В семи округах Подмосковья провели ремонт остановок
Ремонт остановок провели в семи округах Подмосковья
Фото: [Минтранс Подмосковья]
За неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт восьми остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах семи округов Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, остановки отремонтировали на улице Мира в микрорайоне Мамонтовка и на улице Академика Янгеля в городе Красноармейске в Пушкинском округе, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Октябрьской Революции в Коломне и улице Колхозной в Подольске. Кроме того, их починили на Тимоновском шоссе в Солнечногорске, улице Центральной в деревне Цибино в Воскресенске и на улице Симферопольской в деревне Манушкино в Чехове.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.