Пассажиры МЦД-4 за три года совершили более 265 млн поездок
Свыше 265 млн поездок зафиксировали на МЦД-4 с момента запуска
Фото: [Медиасток.рф]
Пассажиры МЦД-4 совершили более 265 млн поездок с момента запуска диаметра. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Диаметр связывает подмосковные Апрелевку и Балашиху. Первый рейс на МЦД-4 состоялся 9 сентября 2023 года.
В 2025 году линия стала первой цифровой диаметральной линией, на которой внедрили технологию интервального регулирования движения поездов. Это позволяет более эффективно организовывать движение составов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству ж/д станции МЦД-3 «Монумент» в Химках.