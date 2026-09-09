Настя Каменских объяснила, почему вернулась к выступлениям на русском языке

39-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась историей о переходе на украинский язык и последующих проблемах со здоровьем, сообщает Super.

В интервью российской журналистке Катерине Гордеевой* артистка призналась, что в 2022 году приняла решение говорить и выступать исключительно на украинском языке. Она отметила, что поначалу это не вызывало трудностей, ведь она училась в украинской школе в Киеве.

Спустя полгода, отметила певица, у нее возникли проблемы: во время тура у нее обнаружили кисту, из-за которой пропал голос. По этой причине Насте пришлось пришлось переносить концерты.

Каменских обратилась за помощью к психологу, который связал ее состояние с переходом на другой язык и посоветовал вернуться к русскому.

«Тут вопрос не в том, кому этот язык принадлежит. Это же чистая психосоматика», — отметила Настя.

Сейчас артистка говорит и поет на русском языке. Она заявила, что после этого опыта решила самостоятельно определять, на каком языке ей общаться и выступать.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских взяла паузу в карьере из-за скандала с русским языком.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.