В Подмосковье жители подали более 4 тыс. онлайн-заявок на разрешение на вывоз стройотходов

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по получению разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, более 4 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Воздух и отходы», она доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это могут быть застройщики, технические заказчики, управляющие организации и генеральные подрядчики. Выданное разрешение необходимо закрыть не позднее 10 рабочих дней с момента его получения.

В ведомстве напомнили, что транспортировка таких отходов должна производиться спецтранспортом с системой глобальной спутниковой навигации и радиотехническим средством слежения для осуществления оперативного контроля за перемещением. Перевозчики обязаны прикрепиться к информационной системе «Электронный талон» и оформить каждое транспортное средство.

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