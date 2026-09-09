«Думала, у него звездная болезнь»: Аронова удивилась скромности Безрукова на съемках «Бригады»

54-летняя Мария Аронова поделилась воспоминаниями о съемках культового сериала «Бригада». В интервью «Пятому каналу» она рассказала , что изначально думала, будто исполнитель роли Саши Белого — Сергей Безруков, страдает звездной болезнью. Однако реальность оказалась иной.

Актриса отметила, что Безруков не выделялся среди других актеров — ел, говорил и работал вместе с ними.

«Сережа полностью снял эту разницу между собой и ребятами, которые тогда, до „Бригады“, были вообще никем. С Сережей работать — одно удовольствие», — отметила актриса.

В 2001 году, когда снимали «Бригаду», Безруков уже имел статус звезды и звание заслуженного артиста. Его коллеги по площадке — Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков — на тот момент были студентами без опыта. Но, по словам Ароновой, Безруков не проявлял высокомерия и относился ко всем как к равным.

Другие актеры тоже переживали по поводу съемок. Так, Вдовиченков сначала боялся участвовать в проекте, потому что думал, что сериал окажется провальным. Однако его мнение изменилось из-за большого бюджета — $250 тысяч за серию — и серьезного подхода создателей, которые относились к проекту как к полнометражному фильму.

В итоге «Бригада» стала одним из самых культовых сериалов своего времени, а работа над ним осталась в памяти актеров как пример профессионализма и творческого подъема.

Ранее Мария Аронова сообщила, что мошенники полтора года используют ее имя для обмана.