Стань дизайнером: жителей Ступина приглашают на модный показ в джинсовых комбинезонах с овощными аксессуарами

В парке имени Николая Островского 12 сентября устроят модный показ — только вместо привычных нарядов на подиум выйдут модели в джинсовых комбинезонах с морковными брошками и капустными воротниками. Организаторы конкурса «Фермерский шик» предлагают жителям создать образ в стиле «джинсовая история» с овощными деталями и представить его на фестивале «Ступинская застолица или овощной разгуляй». Об этом информирует администрация городского округа Ступино, сообщил REGIONS.

Участником может стать любой желающий старше 12 лет. Профессиональные навыки дизайнера не требуются — главное, чтобы костюм сочетал джинсовую основу и овощную тематику. Можно использовать любые техники и материалы, приветствуются нестандартные решения. Количество человек для показа одной работы не ограничено.

Заявки принимаются до 10 сентября на электронную почту культурно-творческого центра округа. В письме нужно указать имя, возраст, контактный телефон, название работы и краткое описание презентации. До 18 часов того же дня необходимо отправить фото готового костюма.

Победителей определят зрители — голосование пройдет онлайн прямо во время праздника. В день мероприятия организаторы разместят плакаты с QR-кодом, по которому можно будет проголосовать. Имена обладателей первого, второго и третьего места объявят на сцене. Организаторы также могут учредить дополнительные номинации и специальные призы.

Показ начнется в 13:30 на главной сцене парка. Регистрация участников — с 12:30 до 13:00 за сценой.

12+

Ранее сообщалось, что представительница ГУФСИН Подмосковья вошла в число победителей всероссийского конкурса фоторабот.