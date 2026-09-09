Грибная мекка Подмосковья: Орехово-Зуевский округ стал раем для «тихой охоты» в сентябре

Сентябрь стал пиковым месяцем для любителей «тихой охоты», и эксперты единогласно называют восточное направление Подмосковья, в частности Орехово-Зуевский городской округ, самым перспективным для богатого урожая. Влажная погода и постепенное снижение температуры создали идеальные условия для роста грибов, сообщил REGIONS.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделить району станции Куровская. Разнообразие хвойных, лиственных и смешанных лесных массивов делает эту территорию Орехово-Зуевского округа настоящей грибной меккой региона.

«Осенью в районе станции Куровская особенно активизируется рост опят. Их можно искать на старых пнях, валежнике и участках леса с отмершей древесиной. В сентябре также продолжается сезон подберезовиков и лисичек. При благоприятной погоде в лесах могут встречаться и другие съедобные виды грибов», — отметил биолог Константин Сергеев.

Добраться до точки сбора относительно просто. Узловая станция Куровская, расположенная по адресу Вокзальная улица, 1, обслуживает электропоезда Казанского направления и Большого кольца Московской железной дороги. Из Орехово-Зуева путь на электричке занимает всего около 50–55 минут.

Для тех, кто готов к более дальним поездкам, эксперты также рекомендуют южное и западное направления Подмосковья, однако именно Орехово-Зуевский округ остается наиболее доступным и урожайным вариантом для жителей восточной части региона.

Отправляясь на «тихую охоту», грибникам необходимо строго соблюдать правила безопасности. Собирать следует только хорошо знакомые виды, избегая старых, поврежденных экземпляров и мест вблизи трасс и промышленных зон, где грибы накапливают вредные вещества. Также критически важно сообщить близким о своем маршруте и взять с собой полностью заряженный мобильный телефон.

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