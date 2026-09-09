«Рак нельзя победить за год»: Симоньян отреагировала на новости об излечении

Накануне СМИ распространили информацию о том, что Симоньян победила рак. Основанием для этого стала цитата журналистки: «Слава Богу, все чисто. Спасибо».

Чуть позже эту новость прокомментировала сама Маргарита. Она объяснила, что журналисты склонны преувеличивать, так как груди нельзя победить за один год. По словам Симоньян, срок борьбы с болезнью составляет пять лет, а чистый результат ПЭТ/КТ говорит лишь о том, что на данный момент нет новых очагов.

«Еще четыре года гормональной терапии, тройной гормональной терапии, с расчудесными ее, распрекрасными побочками. Еще четыре года молитв, ваших молитв, спасибо вам большое!», — написала главред RT.

Она уточнила, что находится в ремиссии, но клетки с пораженными лимфоузлами могли разнестись по организму и могут быть активны в течение пяти лет с момента операции. Симоньян поблагодарила поклонников за молитвы и поддержку.

Ранее Маргарита Симоньян показала фото спустя полгода борьбы с раком груди.