В Котельниках прошла встреча с режиссером Олесей Шигиной и презентация фильма «Небес Пересвет»

Ключевыми событиями стали подписание договора о сотрудничестве между школами округа и режиссером, а также презентация документальной ленты «Небес Пересвет». По словам Олеси Шигиной, над картиной работали три года — съемки проходили в Луганске, Запорожье, Белгороде, Самаре и Курске, в том числе в зоне СВО. В игровых эпизодах участвовали не профессиональные актеры, а реальные участники событий.



Сейчас Олеся Николаевна руководит культурными проектами Комитета семей воинов Отечества и оргкомитетом фестиваля «Кино на службе Отечеству». Ее работы помогают молодежи лучше узнавать современную историю страны и сохранять память о подвигах современников.