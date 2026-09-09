Евразийский диктант по цифровой безопасности стартовал в Московской области

Евразийский диктант по цифровой безопасности стартовал на площадке Корпоративного университета развития образования в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

К акции присоединился 41 округ Подмосковья. В муниципалитетах организовали специальные площадки для школьников, студентов и педагогов.

Акция проводится в рамках проекта «Прививка от мошенников» при поддержке АНО «Евразия». В общей сложности в ней участвуют порядка 50 тыс. человек из разных стран.

Диктант будет проходить до 18 сентября включительно. Его итоги подведут 27 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении «Киберурока» в сферу образования.