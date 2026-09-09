Мальдивы в Люберцах: в центральном парке города появились белоснежные песчаные дорожки

В центральном парке Люберец неожиданно для всех появился белоснежный песок. Дорожки, усыпанные сверкающими песчинками, мгновенно привлекли внимание горожан — теперь здесь постоянно многолюдно: жители стремятся запечатлеть себя на фоне необычного декора, который напоминает о тропических пляжах, сообщил REGIONS.

Для люберчан этот сюрприз стал настоящим подарком. Теперь не нужно планировать дальние поездки на Мальдивы — кусочек райского побережья оказался в шаговой доступности. Светлый песок эффектно оттеняет золотисто-багряную осеннюю листву, создавая удивительное сочетание сезонов.

В соцсетях уже появились десятки снимков: горожане с удовольствием делятся кадрами, на которых угадывается атмосфера курорта. Парк приобрел новое звучание, добавив Люберцам немного южного настроения даже в сентябрьские будни. Теперь у каждого есть возможность устроить себе мини-отпуск, не покидая родного города.

«Прогуляйтесь по „мальдивским“ дорожкам, вдохните осенний воздух и поймайте тот самый отпускной вайб — без виз, перелетов и чемоданов! Или вы уже успели сфотографироваться на новом фоне? Делитесь снимками в соберем целую галерею люберецких Мальдив», — призывают горожане в комментариях.

Ранее сообщалось, что Орехово-Зуевский округ стал раем для «тихой охоты» в сентябре.