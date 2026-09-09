Мама Натальи Водяновой рассказала о встрече с дочерью после рождения шестого ребенка

44-летняя супермодель Наталья Водянова в шестой раз стала мамой. Она родила дочь от своего мужа, 49-летнего французского предпринимателя Антуана Арно, сообщает Woman.ru.

Девочку назвали тройным именем — Анна Наталья Лариса Арно. Одно из имен малышка получила в честь родных по материнской линии: бабушки Ларисы Кусакиной и прабабушки Ларисы Громовой.

Малышка родилась здоровой, и вскоре маму с новорожденной выписали из роддома. Встречать Наталью приехала вся семья — муж, старшие дети и мама Лариса, которая специально прилетела во Францию из России, чтобы поддержать дочь.

По словам Кусакиной, весь дом сразу включился в заботу о новорожденной. Старшие дети с радостью помогают матери: берут малышку на руки, гладят и целуют.

«Наташа делит со всеми заботы, но много делает сама: ухаживает, кормит грудью», — отметила женщина.

Топ-модель планирует посвятить время уходу за ребенком, но надолго выпадать из рабочего ритма не собирается. Лариса также рассказала, что малышка одновременно похожа и на маму, и на папу.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская и Ксения Собчак поздравили Наталью Водянову с рождением шестого ребенка.