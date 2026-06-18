16 метров высоты и вагонетки с перепадами: в Коломне открыли самый высокий аттракцион в Подмосковье

В самом крупном парке Коломны появился новый аттракцион, который уже окрестили главной сенсацией предстоящего лета. «Катальная гора» высотой 16 метров стала самым высоким аттракционом во всей Московской области — прокатиться на ней теперь стремятся как подростки, так и взрослые, сообщил REGIONS.

Конструкция механического устройства представляет собой рельсовый трек со специальными вагонетками, двигающимися по нему с резкими перепадами высоты. При этом состав неожиданно меняет траекторию и скорость движения, что дарит пассажирам яркие эмоции — от эйфории до полного восторга. Первые посетители уже оценили аттракцион, а очереди к нему, по словам сотрудников парка, растут с каждым днем.

«Особое внимание было уделено надежности. Катальная гора спроектирована с учетом всех действующих современных стандартов безопасности и перед запуском успешно прошла полный комплекс необходимых испытаний и технических проверок, что подтверждает ее готовность к ежедневным нагрузкам», — отметили в пресс-службе администрации городского округа.

Летний период в Коломне набирает ход — отдыхающих с каждым днем становится все больше. Центральный городской парк уже давно входит в число самых востребованных зон отдыха в округе, а после недавнего благоустройства число его гостей продолжает неуклонно увеличиваться. Пополнение парка Мира новым аттракционом стало составной частью масштабного губернаторского проекта «Лето в Подмосковье», направленного на создание комфортной досуговой инфраструктуры в регионе.

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