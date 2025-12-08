18 млн руб. за «отмененный» проект: почему успешная киностудия «20/20» проиграла суд актеру

Согласно материалам дела, Федоров заключил со студией контракт. Он должен был принимать участие в сериале. Актер утверждал, что не получил обещанное вознаграждение. Сериал сняли, но дальнейшая работа над проектом была отменена. Стадия пилотного эпизода оказалась финальной.

Судебный процесс, длившийся несколько месяцев, завершился вынесением вердикта. За это время участники разбирательства активно обменивались документами, предоставляя дополнительные пояснения, заявления и возражения. Окончательное решение было оглашено 4 декабря 2025 года — суд удовлетворил требования истца Федорова, обязав ответчика выплатить компенсацию в размере 18 млн руб. В настоящее время вердикт еще не обрел законной силы, поскольку у проигравшей стороны сохраняется право подачи апелляции в установленный законодательством срок.

Киностудия «20/20», выступавшая в данном деле в качестве ответчика, является заметным игроком на рынке, известным сотрудничеством с ведущими телевизионными каналами и цифровыми платформами, а также производством художественных и документальных фильмов. Стоит отметить, что в последнее время компания стала участником целого ряда судебных разбирательств, связанных с финансовыми и хозяйственными вопросами.

