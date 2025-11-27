Квентин Тарантино обвинил «Голодные игры» в плагиате японского хита «Королевская битва»

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино, известный своей любовью к азиатскому кинематографу, вновь всколыхнул затянувшийся спор о первоисточнике сюжета франшизы «Голодные игры». В беседе с писателем Бретом Истоном Эллисом в рамках его подкаста Тарантино не просто согласился с мнением о заимствовании, а выступил с резкой критикой, назвав популярную сагу откровенным плагиатом культовой ленты Киндзи Фукасаку «Королевская битва».

«Я не понимаю, как японский писатель не подал в суд на Сьюзен Коллинз, чтобы отобрать у нее все до последнего чертова пенни. Они просто украли всю суть книги. Глупые книжные критики не стали бы смотреть японский фильм под названием "Королевская битва", поэтому они никогда не уличали ее в этом, а восхищались, какая это оригинальная чертова вещь. А вот как только кинокритики увидели фильм, они сказали: "Какого черта? Да это же "Королевская битва", только с рейтингом PG!" — заявил Тарантино.

Этой тирадой мэтр кинематографа поддержал многочисленных фанатов и кинолюбителей, которые с момента выхода «Голодных игр» указывали на их поразительное сходство с японским фильмом. По их мнению, американская версия представляет собой сильно смягченный и коммерциализированный ремейк, лишенный мрачной гротескности и социального заряда оригинала.

Автор романа Сьюзен Коллинз на протяжении многих лет категорически отрицает какое-либо влияние, утверждая, что не была знакома с творением Фукасаку до завершения работы над собственной рукописью.

Однако параллели между произведениями сложно игнорировать: в обоих сюжетах группа подростков оказывается в изолированном пространстве, где вынуждена участвовать в смертельной битве, транслируемой на всю страну в качестве развлекательного шоу.

Тарантино не скрывает, что рассчитывает на широкий общественный резонанс после своих откровенных высказываний.

