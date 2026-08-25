20 секунд ходьбы от начала до конца: выяснилось, что скрывает самая необычная улица Подмосковья

В Подмосковье есть улица, которую можно пройти от начала до конца быстрее, чем заварить чай. Речь о Красногорской в селе Образцово, расположенном недалеко от Ступина. Ее протяженность — всего 32 метра. Для сравнения: эту дистанцию средней длины шаг преодолевает за три десятка шагов, а неспешным прогулочным темпом — меньше чем за полминуты, сообщил REGIONS.

На этой миниатюрной улице, согласно адресным реестрам, числится лишь одно домовладение. Почтовый индекс, присвоенный Красногорской, — 142804, а в документах зафиксировано пересечение с одной соседней дорогой. Специалисты отмечают, что для сельской местности, где улицы традиционно тянутся на сотни метров и включают десятки строений, такое соседство выглядит настоящей аномалией.

Впрочем, как подчеркивают краеведы, подобные компактные объекты на карте региона встречаются крайне редко. И каждая такая находка, по их мнению, способна стать неожиданной точкой притяжения для любителей необычных достопримечательностей. Ведь не каждый день можно увидеть улицу, которая короче стандартного автобуса.

Однако титул самой короткой улицы Московской области Красногорской достался лишь временно. Как выяснилось из адресных реестров, безусловное первенство принадлежит улице Мойка, расположенной в селе Кудиново. Ее длина, согласно официальным данным, составляет всего 15 метров — ровно вдвое меньше, чем у Образцовской рекордсменки. Так что Красногорская, при всей своей необычности, довольствуется почетным вторым местом в этом своеобразном рейтинге.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

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