Узел из арматуры и Русский Халк: в Люберцах богатыри поборются за рекорды на фестивале силовых видов спорта

В Люберцах 5 сентября развернется настоящее силовое шоу — мультиспортивный фестиваль «Богатырские игры. Люберцы-2026», приуроченный к празднованию Дня города. Как информируют в Федерации силового экстрима России, основной площадкой состязаний станет Центральный парк округа, а старт мероприятию дадут в 11:00 у спуска со стелы «Танцующие на шаре». Возрастной порог для зрителей — от 6 лет, сообщил REGIONS.

Откроет программу показательное выступление мастеров тяжелой атлетики, после чего для всех желающих проведут обучающий мастер-класс. Кульминацией первой части фестиваля станет попытка сибирского силача Полада Мусаева войти в историю: спортсмену отведено не более семи минут на выполнение серии сложнейших трюков. Ему предстоит завязать узел из двух стальных прутьев длиной 750 мм и диаметром 12 мм, сломать как минимум три стальных самореза длиной 400 мм аналогичного сечения, а также деформировать ударами кулака не менее двух арматурных стержней тех же параметров.

Помимо рекордной попытки, организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей. Сразу после выступления Мусаева гостей ждет мастер-класс по армрестлингу, а затем стартует турнир с участием атлетов из Москвы и Подмосковья. Финальным аккордом фестиваля станет всероссийское состязание по силовому экстриму, для участия в котором, по предварительным данным, съедутся от 8 до 12 спортсменов как минимум из пяти регионов страны.

Особого внимания, по сообщению организаторов, заслуживает показательное выступление многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна, более известного любителям экстремального спорта как «Русский Халк». Для гостей праздника также подготовят викторины и интерактивные активности, чтобы каждый мог не только наблюдать за подвигами силачей, но и почувствовать себя частью события.

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