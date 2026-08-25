Дорожники Подмосковья убрали вандальные надписи и рекламу со знаков и светофоров в семи округах

За неделю специалисты Мосавтодора очистили от граффити и несанкционированной рекламы остановочные павильоны, опоры дорожных знаков и светофоров на 11 региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они очистили от рекламы светофор на улице Центральной в микрорайоне Кучино в Балашихе, а также граффити с остановочного павильона на Разинском шоссе в Никольско-Архангельском микрорайоне. В Пушкино вандальные надписи убрали с остановки на улице Октябрьской и со знаков на улице Крыловской в микрорайоне Клязьма, в Одинцовском - на остановочных павильонах в поселке городского типа Заречье и на Можайском шоссе в поселке Часцы. На улице Чехова в поселке городского типа Красково под Люберцами убрали вандальные надписи со знаков.

Кроме того, в Сергиевом Посаде специалисты очистили от граффити остановку на проспекте Красной Армии и знаки на улице Вифанской. Рекламу убрали с павильона на улице Фабричной в деревне Гребнево в Щелково и со светофора на проспекте Мира во Фрязине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.