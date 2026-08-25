Робот Светлана с начала года свыше 115 тыс. раз предложила жителям Подмосковья продлить рецепт на лекарство

Робот Светлана с начала 2026 года свыше 115 тыс. раз предложила жителям Подмосковья продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана заранее предупреждает пациентов о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат и помогает записаться на телемедицинскую консультацию для оформления нового рецепта», — напомнил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Робот звонит с номера +7 (498) 550-31-35. С его помощью можно записаться на прием к врачу или вызывать специалиста на дом, а также отменить или перенести запись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность максимального внедрения ИИ-проектов.