Первый бренд мог появиться еще в бронзовом веке: что археологи узнали о древней керамике
PLOS One: керамику Аравии возрастом 3200 лет признали первым брендом в истории
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Ученые считают, что один из первых в мире брендов мог появиться более 3200 лет назад в оазисе Курайя на северо-западе Аравии, пишет Popular Mechanics. Речь идет о расписной керамике, ставшей предметом исследования в журнале PLOS One.
Эта посуда не имела клейма или упаковки в современном смысле. Но у нее был устойчивый и узнаваемый стиль: двухцветная роспись, изображения животных и человеческих ритуалов, а также особая технология изготовления. По мнению исследователей, именно это делало керамику желанной, узнаваемой и пригодной для экспорта.
Команда Венского университета и Австрийского археологического института изучила слои находок, способы формовки сосудов, состав глины и микроструктуру керамики. Анализ показал, что производство началось около 3600 лет назад и развивалось веками.
Археологи отмечают несколько признаков раннего бренда: визуальную идентичность, стабильность материалов, технологическую преемственность, централизованное производство, торговое распространение, подражания и культурную репутацию.
Находка показывает, что жители пустынных оазисов в бронзовом веке не были изолированы на периферии, а участвовали в широких сетях обмена товарами и знаниями.