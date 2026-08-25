Хвост в шортах и десятки смешных комментариев: мужчина из Балашихи прославился в Сети после похода в интим-магазин

Житель Балашихи, сам того не желая, приобрел сомнительную славу в местных пабликах. Причиной стала неудачная попытка вынести понравившийся аксессуар из интим-магазина, не заплатив за него. Как сообщает канал МАХ «Балашиха Life», мужчина выбрал с витрины лисий хвост, после недолгого совета со своей спутницей спрятал товар прямо в собственные шорты и направился к выходу, сообщил REGIONS.

Кадры системы видеонаблюдения, оперативно попавшие в соцсети, запечатлели весь процесс: покупатель приценивается, советуется, берет аксессуар и — несмотря на то, что плотно сидящие шорты откровенно выдают наличие постороннего предмета — покидает торговый зал без оплаты.

«Одному мужчине так понравился хвост, что он взял его прямо с витрины, приладил в нужное место, но забыл оплатить», — комментирует очевидец.

Пост в паблике собрал шквал ироничных комментариев: подписчики не только осудили поступок, но и от души посмеялись над ситуацией. Нашлись и те, кто посочувствовал горе-вору, отметив, что теперь его лицо знает едва ли не вся Балашиха.

«Попасться на краже в таком месте — это надо умудриться. Как он теперь по улицам будет ходить и с соседями здороваться?» — комментируют пользователи Сети.

Официальных заявлений от администрации магазина о возбуждении дела пока не поступало. Однако, как пояснила в беседе с корреспондентом REGIONS юрист и представитель общественного контроля Балашихи Гульназ Измайлова, если кража подтвердится, мужчине грозит не только испорченная репутация.

«Если кражу совершил совершеннолетний, он должен возместить полную стоимость товара и выплатить штраф, размер которого зависит от суммы ущерба. Запись с камер является доказательством вины, если на ней четко видно лицо человека, а его личность официально установлена сотрудниками полиции», — пояснила юрист.

Эксперт подчеркнула: видеозапись с камер наблюдения является полноценным доказательством вины, при условии, что на кадрах четко видно лицо злоумышленника и его личность будет установлена. Ответственность за подобные деяния может варьироваться от крупного штрафа до административного ареста в зависимости от стоимости похищенного и решения суда.

Ранее сообщалось, что пассажир поезда «Москва-Икша» занимался рукоблудием при людях.