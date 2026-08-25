В Подмосковье за неделю провели еще почти 100 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 97 аукционов по земельно-имущественным торгам, их участниками стал 261 претендент. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило 2,6 человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ЛПХ в Серпухове приняли участие 12 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Напомним, что подобрать недвижимость на торгах можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.