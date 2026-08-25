В Люберцах построят комплекс с фитнес-центром и ресторанами

В Люберцах началось строительство многофункционального комплекса, который объединит торговые пространства, фитнес-центр, кафе и рестораны. Извещение об этом поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком проекта выступает ООО «Тринити», площадь трехэтажного комплекса составит более 27 тыс. кв. м. В нем разместят торговые галереи с непродовольственными товарами, супермаркет, кафе с летней террасой, кафетерий, фитнес-центр и зону фуд-корта и не только. На кровле обустроят открытую парковку для посетителей. Работы завершат в октябре 2028 года.

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