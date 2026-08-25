В Сергиевой Лавре установят новый тысячекилограммовый колокол вместо древней реликвии

Свято-Троицкая Сергиева лавра готовится встречать церковные праздники обновленным звоном. На территорию обители, и это символично — накануне Успения Пресвятой Богородицы, — доставили новый колокол, получивший имя «Михеевский». Его вес превышает одну тонну. По информации, опубликованной в социальных сетях Лавры, инструмент поднимут на третий ярус главной колокольни, где он придет на смену древнему колоколу, изготовленному еще в XV веке, сообщил REGIONS.

Новому звону предстоит ответственная миссия — взять на себя повседневную богослужебную нагрузку, которая прежде ложилась на легендарный колокол «Чудотворцев». Исторический раритет был подарен монастырю князем Василием I Дмитриевичем в 1420 году — также к празднику Успения. Чтобы уберечь бесценный памятник древнерусского литейного искусства от разрушительного износа, его решено было отправить на «покой», передав регулярные звоны новому собрату.

Масса «Михеевского» составляет 1029 килограммов, а его основной тон соответствует ноте «ми» первой октавы. Изготовили колокол по старинным технологиям на ярославском литейном заводе «Италмас» в городе Тутаеве под руководством опытного мастера Николая Шувалова. Для создания литейной формы применяли специальную глину, декоративные элементы выполняли из воска, а сам процесс отливки осуществляли классическим способом «в землю» — так, как это делали русские мастера столетия назад.

На корпусе нового колокола искусно выгравированы лики почитаемых Радонежских святых: преподобных Михея, Никона, Антония и Дионисия. Декоративное убранство дополнено орнаментами, скопированными с исторических лаврских колоколов-предшественников. Нижнюю часть изделия украшает надпись церковно-славянской вязью, которая содержит дату отливки — 2026 год, имя мастера, вес колокола и благословение наместника Лавры епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

Пока «Михеевский» не поднят на колокольню, у паломников и туристов есть уникальная возможность рассмотреть его вблизи. Он временно установлен на постаменте около Успенского собора, справа от усыпальницы Годуновых. Святыня доступна для свободного обозрения — каждый желающий может оценить изящество исполнения, детали оформления и сделать памятные снимки. После того как колокол займет свое место на третьей ярусной площадке, увидеть его вблизи смогут лишь участники специальных экскурсионных программ, поэтому любителям истории стоит поторопиться.

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