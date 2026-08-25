Пассажирки сняли модного мужчину за самоудовлетворением в электричке Москва – Икша

В электричке, следовавшей из Москвы до станции Икша, пассажирки столкнулись с попутчиком, чье поведение вызвало возмущение. Мужчина, расположившись в вагоне, начал заниматься самоудовлетворением прямо на глазах у женщин. Одна из них позже рассказала, что подозреваемый сел рядом с ней, а спустя несколько минут бесцеремонно перешел в другой вагон, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». В беседе с REGIONS юрист дал советы женщинам, которые оказываются в подобных ситуациях.

Когда состав приближался к станции Икша, одна из пассажирок достала смартфон и начала снимать нарушителя. Заметив направленную на него камеру, мужчина резко отвернулся, выбежал из вагона на платформу, а затем спрыгнул с нее и скрылся в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что в том же поезде находились еще две женщины, которые также обратили внимание на этого пассажира. Одна из них, ехавшая в восьмом вагоне, тоже успела зафиксировать происходящее на видео.

Примечательно, что, по словам пострадавших, мужчина выглядел вполне респектабельно: на нем была дорогая голубая рубашка и светлые брюки. Внешний вид, как отмечают очевидцы, никак не соответствовал его непристойным действиям.

Адвокат Сергей Плаксий в беседе с корреспондентом REGIONS пояснил, какая ответственность грозит нарушителю.

«Это штраф до ₽1 тыс. или административный арест до 15 суток. Но есть нюанс: если среди свидетелей окажутся несовершеннолетние или следствие усмотрит в действиях признаки разврата, дело может перейти в уголовную плоскость — по статье 135 УК РФ. А это уже до трех лет лишения свободы», — объяснил юрист.

По словам юриста, подобные деяния в большинстве случаев квалифицируются по статье о мелком хулиганстве — административном правонарушении, которое влечет штраф или арест до 15 суток. Защитник подчеркнул, что видеозаписи, сделанные пассажирками, могут стать решающим доказательством в деле. Если потерпевшие обратятся в полицию, материалы будут переданы в органы, после чего подозреваемого объявят в розыск. Пока же мужчине удалось уйти от ответственности благодаря быстрому бегству с платформы.

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