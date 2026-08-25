Дмитрий Медведев: женщины вносят важнейший вклад в достижение целей на фронте и в тылу

«Женское движение Единой России» — самое массовое в стране, в него вовлечены свыше миллиона человек, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с активом партпроекта. В ней приняли участие и представители Подмосковья: руководитель Фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и председатель отделения «Союза женщин России» в Коломне Ася Исаева.

Дмитрий Медведев поблагодарил участниц за неравнодушие, регулярную поддержку бойцов СВО и помощь жителям приграничных территорий: активистки собирают и доставляют гуманитарные грузы, консультируют семьи защитников по юридическим вопросам, работают в госпиталях и на заводах.

«Очень многое из того, что делается как бы на стыке военных и гражданских дел, делается на производстве, где женщины трудятся», — отметил Медведев.

Он напомнил, что при поддержке «Единой России» разработан ряд законов в поддержку женщин, в том числе Национальная стратегия действий в интересах женщин. Основной упор в документе сделан на расширение поддержки беременности и материнства, возможности женщин совмещать материнство с получением образования и профессиональной реализацией.

Медведев отметил, что на базе женских клубов продолжается программа «Ты не одна» — в ней приняли участие более 70 тыс. женщин. Также в 76 регионах запущена Школа поддержки жен и матерей участников СВО «Жизнь после Победы».

«Война — это драма и тяжелейшее испытание для любой страны и любого народа. И послевоенный период —исключительно сложный, но именно в силу этого сейчас женщины берут на себя роль лидеров», — уточнил он.

Ольга Ермакова рассказала, что жены участников СВО обращаются в фонд не только за помощью, но и с желанием помочь другим.

«Миллионы женщин по всей стране и в Подмосковье сегодня держат на своих плечах и помощь фронту, и заботу о семьях, и воспитание детей. Мы видим эту сплоченность каждый день. И очень важно, что именно для поддержки женщин сегодня разрабатываются отдельные законы», — сказала она.

Ася Исаева отметила, что женщины активно участвовали в формировании новой народной программы.

«Наша организация занимается вопросами соцподдержки одиноких пенсионеров, сбором помощи в зону СВО. Мы много общаемся с людьми и видим, какие проблемы их волнуют. Такие встречи помогают сверять ориентиры и продолжать работу, опираясь на единые задачи», - отметила она.

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что партия рассчитывает на участие «Женского движения» в реализации новой народной программы. По его словам, из 3,5 млн предложений более 870 тыс. поступило именно от женщин.